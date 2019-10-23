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Ильхам Алиев уволил главу своей администрации после 24 лет работы

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил с должности главы своей администрации Рамиза Мехтиева. Мехтиев руководил администрацией президента с февраля 1994 года.

Алиев включил его в Совет безопасности Азербайджана и наградил его орденом "Гейдар Алиев".

23 октября Мехтиев был избран президентом Академии наук Азербайджана (НАНА). Его выдвинул прежний президент академии Акиф Ализаде, который 22 октября подал в отставку по состоянию здоровья.

Ильхам Алиев Азербайджан

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