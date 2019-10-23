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В Саудовской Аравии сменили главу МИД страны

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим Аль-Ассаф освобожден от занимаемой должности, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на королевский указ.

Пост главы внешнеполитического ведомства страны займет принц Файсал бен Фархан, который до этого был послом Саудовской Аравии в Германии.

О причинах такого решения не сообщается.

Ибрагим Аль-Ассаф занимал пост главы МИД Саудовской Аравии с декабря 2018 года. До этого он возглавлял министерство финансов Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия Ибрагим Аль-Ассаф Файсал бен Фархан

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