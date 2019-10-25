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Лавров назвал российско-норвежскую границу самой мирной в Европе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Государственная граница между Россией и Норвегией является самой мирной границей в Европе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он выступил в пятницу на церемонии открытия выставки старинных карт, посвященной 70-летию Договора между правительством СССР и правительством Норвегии о режиме советско-норвежской границы и порядке урегулирования пограничных конфликтов и инцидентов 1949 года.

До начала церемонии Лавров и министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде подняли бокалы "за договор и общую границу", которая "объединяет".

Глава МИД РФ отметил, что граница между Россией и Норвегией стала первой в Европе, которая была закреплена юридически и установлена еще в 1326 году. Окончание Второй мировой войны, продолжил он, не привело к каким-либо территориальным спорам между двумя странами.

По словам Ларова, в то время существовала необходимость заключить формальное соглашение по поводу границы, "что и было сделано в 1949 году". "По сути дела граница существует без малого 700 лет, за эту историю - семивековую - были самые разные события по обе стороны границы, но никогда соседние народы, проживающие здесь, не пересекали эту границу с враждебными, захватническими или какими-то иными злонамеренными целями", - подчеркнул российский министр.

Лавров со ссылкой на мнения историков добавил, что российско-норвежская граница, возможно, является самой мирной не только в Европе.

Глава МИД РФ в настоящее время находится в норвежском городе Киркенес для участия в торжествах по случаю 75-летия освобождения Красной Армией Восточного Финнмарка от нацистской оккупации.

Сергей Лавров МИД РФ Норвегия Ине Эриксен Сёрейде СССР

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