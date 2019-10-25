Польша выдала России обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В пятницу состоялась экстрадиция из Польши Александра Ковалева, обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена, сообщила в пятницу пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД России приняли и доставили Ковалева на территорию РФ, говорится в сообщении надзорного ведомства.

В ходе следствия установлено, что Ковалев 12 февраля 2018 года напал с ножом на мужчину на одной из улиц Рязани. От полученных ран потерпевший скончался в местной больнице.

В отношении Ковалева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его объявили в розыск. "В связи с сообщением НЦБ Интерпола Польши о задержании 21 октября 2018 года Ковалева на территории данного государства генеральной прокуратурой РФ направлен запрос о выдаче в министерство юстиции Республики Польша", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что благодаря слаженным действиям Генпрокуратуры РФ и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Польши удалось добиться решения о выдаче Ковалева.

Как сообщалось ранее, убитый гражданин являлся предпринимателем, соучредителем фирмы по производству и продаже вентиляционных систем ООО "Эра". По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).