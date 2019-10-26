В РПЦ опровергли связь ремонта дороги в Ростове-на-Дону и визита патриарха

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский опроверг информацию блогеров о том, что в Ростове-на-Дону при подготовке патриаршего визита якобы заасфальтировали дорогу к храму вместе с трамвайными рельсами.

"Привязывать городские работы к визиту первосвятителя можно с таким же успехом, как объявлять наступившую в городе осень срежиссированным под визит патриарха событием. Жизнь идет своим чередом, визиты своим", - заявил Петровский "Интерфаксу" в пятницу вечером.

По его словам, работы на улице Станиславского были частью планового городского ремонта: город взял на себя обязательства привести ее в порядок перед Чемпионатом мира по футболу - 2018. Первую часть улицы отремонтировали еще летом, а реконструкция второй немного затянулась из-за археологических находок, заявил Петровский, отметив, что концу октября по проекту завершить должны были и ее.

Представитель митрополии добавил, что впереди еще третья часть ремонтных работ по улице Станиславского, от собора и далее. "Страшно предположить, какой еще гость нашего города будет виноват в возможных ошибках уличной реконструкции, когда и эта часть работ завершится", - пошутил собеседник агентства.

Ранее в местных соцсетях и СМИ появилась информация о том, что перед визитом патриарха Кирилла в Ростов-на-Дону на улице Станиславского трамвайные рельсы во время ремонта закатали в асфальт. В результате, как сообщает "Юга.ру", трамвай, который пустили по закатанным в асфальт рельсам, сошел с пути.

По сообщению интернет-издания 161.RU, рабочие назвали это "специальной технологией": "Рельсы заливают асфальтом на одном уровне с дорогой, чтобы пешеходы об них не спотыкались. Потом по рельсам пускают трамвай, и он сам себе прорезает колею", - говорится в материале.

На эту ситуацию обратил внимание блогер Илья Варламов.