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В Риге осквернили памятник воинам-освободителям

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный написал слово "оккупанты" на памятнике воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство BNS.

В полиции самоуправления Риги агентству сообщили, что вопросами нанесения ущерба чужому имуществу занимается госполиция.

Со своей стороны, старший специалист отдела общественных отношений госполиции Симона Гравите сообщила, что госполиция не располагает информацией о конкретном нарушении, но приняла во внимание полученный сигнал и займется выяснением обстоятельств.

Латвия Рига

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