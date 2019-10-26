В Риге осквернили памятник воинам-освободителям
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Неизвестный написал слово "оккупанты" на памятнике воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, сообщило агентство BNS.
В полиции самоуправления Риги агентству сообщили, что вопросами нанесения ущерба чужому имуществу занимается госполиция.
Со своей стороны, старший специалист отдела общественных отношений госполиции Симона Гравите сообщила, что госполиция не располагает информацией о конкретном нарушении, но приняла во внимание полученный сигнал и займется выяснением обстоятельств.