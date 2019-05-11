В Риге начали сбор подписей за присвоение аэропорту имени работавшего на нацистов конструктра

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за присвоение международному аэропорту "Рига" имени латышского авиаконструктора Карлиса Ирбитиса.

Как подчеркивает представитель авторов инициативы Янис Адиянс, аэропорт - это визитная карточка страны, и во многих странах и городах аэропорты названы в честь выдающихся людей.

Авторы инициативы предлагают назвать Рижский аэропорт международным аэропортом "Рига" имени К.Ирбитиса. Эти изменения предлагается ввести постепенно, используя одновременно старое и новое названия аэропорта.

В результате переименования аэропорт "Рига" уже не будет безличным, а латвийское общество и гости страны узнают о значительном вкладе латвийцев в мировую авиацию, считает Адиянс.

Ирбитис родился в 1904 году в Российской империи. В годы независимости Латвии работал на фабрике VEF, на которой сконструировал пару самолетов. После оккупации Латвийской ССР нацисткой Германией Ирбитис перешел на работу в немецкий концерн Messerschmitt AG, производивший самолеты для ВВС Третьего рейха. После окончания Второй мировой войны переехал в Канаду, где скончался в 1997 году.