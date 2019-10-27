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Стартовали первые совместные российско-египетские учения войск ПВО

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - На территории Африканского континента стартовали первые совместные учения войск противовоздушной обороны (ПВО) "Стрела Дружбы-2019", сообщает в воскресенье пресс-служба Южного военного округа.

"Совместные действия военнослужащих двух стран пройдут в течение 13 дней на базе учебного тактического центра войск ПВО Арабской Республики Египет. В учении принимают участие более 100 зенитчиков соединения и воинских частей войсковой противовоздушной обороны Южного военного округа, дислоцированных в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Отмечается, что целью учений является обмен опытом военнослужащих России и Египта, а также обеспечение безопасности воздушного пространства и организация ПВО по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков военнослужащих с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов при совместных действиях по отражению ударов условного противника в различных условиях.

На учениях задействована военная техника российского производства: зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э", а также переносные зенитные ракетные комплексы "Игла", зенитные самоходные установки "Шилка", состоящие на вооружении войск ПВО Египетских вооруженных сил.

Совместные российско-египетские учения войск ПВО "Стрела Дружбы-2019" пройдут с 26 октября по 7 ноября.

Египет - один из ведущих партнеров России в сфере военно-технического сотрудничества. У двух стран есть пакет контрактов в сфере военно-технического сотрудничества примерно на $3,5 млрд, подписанный в 2014 году. Соглашения предполагают поставки Каиру российских систем ПВО, артиллерии, авиации и стрелкового оружия.

Россия Египет Минобороны РФ

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