Военная полиция РФ будет содействовать выводу отрядов курдов

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Российская военная полиция помогает с выводом подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, содействие продлится до вечера 29 сентября, говорится в тезисах выступления начальника российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майора Сергея Романенко.

"Им надлежит в срок до 18:00 29 октября сего года содействовать выводу подразделений курдских отрядов самообороны и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. После чего начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - заявил Романенко.

Начальник ЦПВС добавил, что все подразделения курдских отрядов самообороны и их вооружения также должны быть выведены из Манбиджа и Таль Рифата.

По словам Романенко, в соответствии с достигнутыми договоренностями и пунктами Меморандума о взаимопонимании между РФ и Турцией от 22 октября с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" были введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

"Выполнение данных мероприятий послужит стабилизации обстановки в районе сирийско-турецкой границы", - подчеркнул он.