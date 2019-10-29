В Европе ликвидировали международную ОПГ по контрабанде табачных изделий

18 человек арестованы по подозрению в незаконной торговле и хранении 670 тонн табака

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В результате международной полицейской операции, проведенной в нескольких странах Евросоюза, ликвидирована транснациональная ОПГ, которая занималась крупномасштабной нелегальной торговлей табаком и табачными изделиями.

Как сообщила в понедельник европейская служба Евроюст, в операции участвовали правоохранители семи стран при поддержке Евроюста, Европола и Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Арестованы 18 человек из разных стран, их подозревают в отмывании денег, незаконной торговле и хранении около 670 тонн табака.

Ущерб в виде недополученных Нидерландами таможенных и налоговых платежей оценивается в 70 млн евро. Всего было проведено 29 обысков в Италии, Польше, Бельгии, Великобритании и Нидерландах. Власти Румынии и Кипра также участвовали в операции.

ОПГ, предположительно, закупала табак в Италии, обрабатывала его и поставляла на нелегальные сигаретные фабрики. Преступники также посредничали при реализации незаконно произведенных сигарет, покупали, продавали и ремонтировали оборудование для нелегального производства.

В результате международного сотрудничества с прошлого года были ликвидированы незаконные сигаретные фабрики в Польше, Чехии и Нидерландах, хозяева которых были тесно связаны с арестованными ныне преступниками.

Более 250 сотрудников полиции, налоговых служб и таможни были задействованы в течение дня в Нидерландах, Италии, Великобритании, Польше и Бельгии.