Слушания по спору о налоговых декларациях Трампа пройдут в 2020 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд США в 2020 году проведет заседания в связи с требованиями президента страны Дональда Трампа запретить передавать конгрессменам информацию о его налоговых декларациях, сообщает Associated Press.

По данным агентства, прения сторон запланированы на март следующего года. В июне, как ожидается, судьи должны будут принять решение, поскольку Трамп намерен побороться за второй президентский срок.

Помимо вопроса об передаче деклараций Трампа конгрессменам суд решит, имеет ли право окружной прокурор Манхэттена получить доступ к налоговым декларациям Трампа в рамках проводимого расследования.

Эти слушания не связаны с процессом импичмента Трампа и, скорее всего, суд не успеет их рассмотреть до голосования в Сенате, отмечает Associated Press.

Спор о налоговых декларациях Трампа

Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс требовал от американского подразделения французской фирмы Mazars, занимавшейся финансовой документацией президента США, предоставить данные о налоговых выплатах Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Обвинитель обосновал это требование необходимостью установить роль Трампа в деле о выплатах в 2016 году порнозвезде Сторми Дэниелс и экс-модели Playboy Карен Макдугал. Обе утверждали, что у них была интимная связь с Трампом и что экс-адвокат президента США Майкл Коэн заплатил им за молчание об этом перед выборами. По этому делу Коэн был приговорен к трем годам тюрьмы.

После нескольких поражений в судах нижестоящих инстанций Трамп обратился в Верховный суд с требованием заблокировать судебное решение, обязывающее Mazars передать прокурору Нью-Йорка его налоговую отчетность.

Демократы в Палате представителей также требуют передать им налоговые декларации Трампа. По их словам, финансовые отчеты Трампа им необходимы, чтобы определить, есть ли у него какие-либо конфликты интересов и могут ли иностранцы оказывать влияние на него.

В мае судья Амит Мейта постановил, что группа законодателей под руководством председателя надзорного комитета Палаты представителей Элайджа Каммингса имела веские причины для запроса финансовых отчетов президента от Mazars, хотя они и предшествовали его вступлению в должность. По этому спору Верховный суд встал на сторону президента, удовлетворив его просьбу приостановить расследование, подразумевающее предоставление его налоговых деклараций комитету по надзору Палаты представителей.