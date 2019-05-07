Поиск

Экс-адвокат Трампа оказался в тюрьме для "белых воротничков"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бывший адвокат президента США Майкл Коэн начал отбывать трехлетний срок в тюрьме, расположенной в районе населенного пункта Отисвилл в 115 километрах северо-западнее Нью-Йорка, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Тюрьма известна как место заключения для "белых воротничков", поэтому режим содержания в ней не столь жесткий, отмечает агентство.

"Я надеюсь, что, когда я вернусь к своей семье и друзьям, наша страна будет местом без ксенофобии, несправедливости и лжи. Остается много, что (следует) сказать, и я жду дня, когда я смогу поделиться правдой", - сообщил Коэн журналистам, собравшимся у его квартиры на Манхэттене, перед тем, как он отправился в тюрьму.

Коэн приговорен к тюремному заключению по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание для защиты его бывшего начальника.

США Дональд Трамп Майкл Коэн

Новости по теме

Новости

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Полиция Шри-Ланки объявила об аресте или ликвидации всех причастных к терактам

Новый парламент Эстонии решил не ратифицировать пограничный договор с Россией

Что случилось этой ночью: вторник, 7 мая

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Минфин США отказал Конгрессу в доступе к налоговым декларациям Трампа

Помпео подтвердил, что заявил Лаврову о неприемлемости "вмешательства" в выборы

Помпео заявил о намерении США добиться от Ирана "нормального" поведения

Военная операция России в Сирии

ПВО авиабазы Хмеймим отразила удар боевиков 36 реактивными снарядами

США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович

США решили отозвать посла на Украине Мари Йованович

В Турции отменили итоги выборов мэра Стамбула, на которых победила оппозиция

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');