Экс-адвокат Трампа оказался в тюрьме для "белых воротничков"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бывший адвокат президента США Майкл Коэн начал отбывать трехлетний срок в тюрьме, расположенной в районе населенного пункта Отисвилл в 115 километрах северо-западнее Нью-Йорка, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Тюрьма известна как место заключения для "белых воротничков", поэтому режим содержания в ней не столь жесткий, отмечает агентство.

"Я надеюсь, что, когда я вернусь к своей семье и друзьям, наша страна будет местом без ксенофобии, несправедливости и лжи. Остается много, что (следует) сказать, и я жду дня, когда я смогу поделиться правдой", - сообщил Коэн журналистам, собравшимся у его квартиры на Манхэттене, перед тем, как он отправился в тюрьму.

Коэн приговорен к тюремному заключению по обвинениям в уходе от налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании и выплате взяток за молчание для защиты его бывшего начальника.