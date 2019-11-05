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В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции
Фото: официальная страница министра юстиции Украины Дениса Малюськи в Facebook

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что в здании ведомства обнаружены несколько ящиков со скрытой входящей корреспонденцией.

Как написал Малюська в своем фейсбуке, скрытая информация "несла риски для схематозников". По его словам, документы спрятали сотрудники Минюста, ответственные за делопроизводство. Министр предположил, что документы скрыли "по заказу третьих лиц".

"Судя по всему, на входной корреспонденции был установлен коррупционный фильтр: на каких-то документах проставляли "минус", и он прятался, а потом и уничтожался", - написал чиновник.

По его версии, "о каких-то других важных документах сообщали сторонним заинтересованным лицам". "А совсем никому не нужный хлам сразу брался в официальную работу", - объяснил министр.

О находке были уведомлены правоохранительные органы. "Очищение власти продолжается", - заверил Малюська.

Денис Малюська Украина

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