Поиск

Эстонец пытался незаконно вывезти из РФ детективы Донцовой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На границе с Эстонией, в Ивангороде, сотрудники Кингисеппской таможни задержали мужчину с 300 незадекларированными книгами.

Пресс-служба Кингисеппской таможни сообщила, что у "любителя литературы" были детективы, философия, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. Всего "в фонде этой "библиотеки на колесах" оказалось около 300 книг", говорится в сообщении.

Судя по предоставленным фото, большую часть багажа эстонца составляли детективы Дарьи Донцовой.

Мужчина объяснил, что вез книги на родину "для личного пользования". Однако эти доводы показались таможенникам неубедительными. По данному факту назначена товароведческая экспертиза, проводится проверка, следует из сообщения ведомства.

Эстония РФ

Новости

В Турции собрались взимать с туристов до $22 в неделю

В Турции собрались взимать с туристов до $22 в неделю

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

"Дорожные карты" по интеграции Белоруссии и РФ представят президентам к 1 декабря

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

В Минюсте Украины нашли спрятанные ящики с документами о коррупции

Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Российским послом в Лондоне стал Андрей Келин

Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

Горбачев одобрил действия властей СССР при развале Берлинской стены

США направили в Средиземноморье подлодку со 154 ракетами для слежения за ВМФ России

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Москва и Пекин согласовали дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Песков отказался говорить о возможном помиловании израильтянки Иссахар

Россия и Турция приступили к новому патрулированию в Сирии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');