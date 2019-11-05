Эстонец пытался незаконно вывезти из РФ детективы Донцовой

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - На границе с Эстонией, в Ивангороде, сотрудники Кингисеппской таможни задержали мужчину с 300 незадекларированными книгами.

Пресс-служба Кингисеппской таможни сообщила, что у "любителя литературы" были детективы, философия, учебники, научно-популярные издания и даже пособие для любителей вязания крючком. Всего "в фонде этой "библиотеки на колесах" оказалось около 300 книг", говорится в сообщении.

Судя по предоставленным фото, большую часть багажа эстонца составляли детективы Дарьи Донцовой.

Мужчина объяснил, что вез книги на родину "для личного пользования". Однако эти доводы показались таможенникам неубедительными. По данному факту назначена товароведческая экспертиза, проводится проверка, следует из сообщения ведомства.