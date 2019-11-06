15 преступников ликвидированы при нападении на погранзаставу в Таджикистане

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В результате нападения на пограничную заставу погиб один военнослужащий и один сотрудник милиции Таджикистана, сообщил пресс-центр пограничных войск республики.

"В ночь на 06 ноября в 03:23 минуты вооруженная группа, состоящая из 20 неизвестных лиц в масках, с применением огнестрельного оружия напала на пограничную заставу №4 "Ишкобод" войсковой части пограничного отряда "Султанабад". В ходе нападения они захватили 5 единиц огнестрельного оружия (АКМ). В результате операции силовых структур 15 членов вооружённой преступной группы, находящиеся в окружении, были нейтрализованы, 5 из них задержаны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в вооружённой перестрелке погибли солдат пограничных войск и работник Министерства внутренних дел Таджикистана.

В пресс-центре также сообщили, что в настоящее время на месте происшествия создана оперативно-следственная группа и продолжается расследование.

МВД Таджикистана сообщает, что в результате операции силовых структур также были уничтожены четыре автомобиля нападавших.

"Оставшиеся 4 члена группы бежавшие в направлении селения Эсанбой района Рудаки, были задержаны", - говорится в сообщении МВД республики.