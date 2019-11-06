Додон не исключил отставки правительства и досрочных выборов в парламент

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Игорь Додон заявил о возможности отставки правительства и досрочных парламентских выборов, отметив, что выступает за сохранение кабмина и правящей коалиции.

"Ситуация прояснится в ближайшие дни. Правительство приняло на себя ответственность перед парламентом за закон о внесении изменений в закон о прокуратуре. Согласно законодательству, в этом случае возможны два варианта: или парламент соглашается, или отклоняет закон. В этом случае правительство считается отправленным в отставку. Третьего не дано. По какому пути пойдет парламент - посмотрим, на это отводится 72 часа", - сказал Додон в среду вечером на телеканале JurnalTV.

Он подверг критике решение правительства об аннулировании результатов конкурса по отбору кандидата на пост генпрокурора. По его словам, все конкурсы провалились или завершились безрезультатно. Так было при назначении членов Конституционного суда, директора Национального центра по борьбе с коррупцией, также провалился конкурс по отбору кандидата на пост директора Таможенной службы.

"Теперь отменили результаты конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора. Получается, что если результаты не понравились, то отменяют эти результаты. В этом случае - чем нынешние власти отличаются от Владимира Плахотнюка (беглый молдавский олигарх - "ИФ")?! Он тоже так поступал", - отметил Додон.

Отвечая на вопросы журналиста, он сказал, что создавшуюся ситуацию обсуждал вечером с премьер-министром Майей Санду и председателем парламента Зинаидой Гречанной.

"Была спокойная дискуссия, каждый высказал свою позицию. Я считаю, что президент должен сделать все, чтобы обеспечить стабильность в стране. Этого хотят люди, которые ждут результатов. Я недоволен деятельностью правительства в разных областях. Но я выступаю за то, чтобы найти решение, сохранить правительство и правящую коалицию", - сказал Додон.

Он выразил недоумение по поводу того, что премьер-министр не обсуждала свою инициативу с коллегами из правящей коалиции, а также с парламентом и президентом.

"Это противоречит нашему соглашению о совместной работе. Это может привести к отставке правительства. Почему идут на такой риск? Есть два ответа: или правые, блок ACUM не справляются с эмоциями после поражения на выборах, или правительство не справляется со своими обязанностями. Иначе, какой смысл идти по этому пути? Можно было обсуждать предварительно, но нас поставили перед фактом", - заявил президент.

В качестве решения, он посоветовал премьер-министру отозвать из парламента принятый правительством под свою ответственность законопроект.

"Если конкурс провалился и виноват в этом министр юстиции, министра нужно отправить в отставку, а закон, который, кстати, противоречит Конституции - отозвать из парламента. Я готов назначить новым министром юстиции кандидата, которого предложит премьер-министр", - заявил Додон.

Он подчеркнул, что решение пока не принято. В четверг пропрезидентская Партия социалистов обсудит ситуацию на заседании фракции, затем состоится заседание Республиканского совета.

"Они не приемлют этот подход с принятием правительством ответственности на себя перед парламентом. Посмотрим, какое будет найдено решение", - сказал президент, сообщив также, что в четверг встречается с аккредитованными в Молдавии послами зарубежных стран. По его словам, встреча была назначена еще до того, как возникла инициатива парламента.

Как уже сообщал "Интерфакс", в среду правительство Молдавии делегировало премьер-министру часть полномочий в процессе отбора кандидата на пост Генерального прокурора. Это предусмотрено в законе, который принят путем принятия правительством ответственности перед парламентом. Правительство приняло новые поправки в закон о прокуратуре через несколько часов после того, как министр юстиции Молдавии аннулировала результаты конкурса по отбору кандидата на пост генерального прокурора республики.

Согласно ст. 106 Конституции, "правительство вправе принять на себя ответственность перед парламентом за программу, заявление общеполитического характера или проект закона". В то же время, правительство уходит в отставку, если в течение трех дней парламент принимает резолюцию о вотуме недоверия правительству. Предложение может внести группа в количестве не менее одной четверти депутатов (26). Если парламент не принимает такое решение, то законопроект правительства обретает силу закона.