В госдепе заявили, что практически ничего не знают о новом лидере ИГ

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - США практически ничего не знают о новом лидере ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), но уверены, что он долго не проживет.

"Этот парень, кажется, никто. Никто не знает его прошлого. Мы думаем, что знаем о нем немного, но недостаточно, чтобы я мог рассказать вам о нем, но то немногое, что мы знаем о нем, нас не впечатляет", - заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США в ходе брифинга.

"Если он в Ираке или Сирии, мы не думаем, что он слишком долго протянет на этом свете в любом случае", - добавил он.

Говоря о боевиках ИГ, которым удалось сбежать во время операции Турции на северо-востоке Сирии, чиновник внешнеполитического ведомства отметил, что их число "чуть больше сотни".

"Мы знаем, что примерно 99% всех задержанных из 10 тыс. человек все еще находятся под охраной (...) И мы совершенно уверены, что так оно и останется", - заключил он.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о том, что лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в Сирии в результате операции американского спецназа.