Директор ФСБ предупредил о сетях "спящих ячеек" террористов из Сирии в Европе

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Международные террористы, потерпев поражение в Сирии и Ираке, формируют сети "спящих ячеек" в Европе, ориентируют сподвижников на "автономный джихад", заявил глава ФСБ России Александр Бортников.

Выступая в четверг в Ташкенте на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб (СОРБ) стран СНГ, Бортников также сказал, что международные террористические организации (МТО) "создают новые зоны нестабильности в Азии и Африке", спешно выводя оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока.

По его словам, учитывая значительное количество россиян, принявших участие в боевых действиях на стороне террористов, "вышесказанное самым непосредственным образом касается состояния безопасности государств Содружества".

"Кроме того, с использованием средств шифрованной интернет-коммуникации джихадисты создают закрытые сетевые сообщества, где ведут психологическую обработку неофитов и дистанционно обучают методам ведения террористической деятельности. Участники таких сообществ - прямые кандидаты в террористы-одиночки", - сказал Бортников.

Кроме того, директор ФСБ сообщил, что террористы, которые орудуют на Ближнем Востоке, все чаще используют гуманитарные коридоры, по которым из зон конфликтов возвращаются их жены и дети, для заброски диверсантов в другие страны. Российская спецслужба подсчитала, что на данный момент на Ближнем Востоке находятся или недавно убыли оттуда порядка двух тысяч женщин и детей, имеющих гражданство РФ и являющихся родственниками боевиков.

По словам Бортникова, "нередко такие "возвращенцы" выступают носителями религиозно-экстремистской идеологии и рассматриваются главарями международных террористических организаций в качестве террористов-смертников, пропагандистов и вербовщиков, связных с подпольной террористической сетью".

"Сами боевики в случаях транзита на пространство СНГ в основном следуют по каналам нелегальной миграции, организуемым при участии транснациональных преступных сообществ и коррумпированных чиновников на местах", - продолжил глава ФСБ.

Он отметил, что в тех странах, куда они прибывают, они получают поддержку этнических преступных группировок, контролирующих наркотрафик, контрабанду оружия, формируют подпольные ячейки, вербуют сторонников и пособников, главным образом в социально незащищенных, неустроенных, маргинальных слоях общества. "Имею в виду трудовых мигрантов, иностранных студентов, а также лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы", - уточнил Бортников.

Он обратил внимание, что особой группой риска является молодежь, "подверженная влиянию экстремистских идеологий". "Ее обработка ведется в ходе проповедей и лекций радикального духовенства в культовых учреждениях, в основном в действующих неофициально, а также распространяемых в глобальной сети, в том числе через открытые онлайн-платформы", - сказал директор ФСБ.