Саакашвили прилетел в Молдавию в разгар политического кризиса в стране

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В разгар политического кризиса в Молдавию прибыл бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, сообщили журналистам в пятницу в парламенте депутаты от Партии социалистов (ПСРМ).

По их словам, Саакашвили прилетел в Кишинев из Варшавы в 14.00 по местному времени (15:00 по Москве). Это произошло за час до начала заседания парламента. Социалисты не исключают, что он прилетел для того, чтобы консультировать правительство молдавского премьера Майи Санду.

После утверждения правительства в июне 2019 года Саакашвили встречался в Киеве с Санду и высказывал ей поддержку. После этого молдавские СМИ писали о том, что бывший президент Грузии может стать советником премьер-министра Молдавии. В ответ Саакашвили заявил, что у него другие планы на Украине, и он не является "советником по вызову".

Как сообщалось, на заседании парламента в пятницу фракция пропрезидентской Партии социалистов внесла на рассмотрение депутатов проект резолюции о вотуме недоверия правительству. Вопрос об отставке кабинета министров будет рассматриваться на следующей неделе.

Ранее в пятницу сообщалось об акции в поддержку Майи Санду у здания молдавского парламента. По данным корреспондента "Интерфакса", в акции приняли участие около 1 тыс. человек.

Протестующие вышли с плакатами, на которых написано, что они требуют генпрокурора, которого поддержит правительство Майи Санду. "Нет отставке правительства!", "Долой Игоря Додона!", "Хотим независимую юстицию!", "Молдове нужен независимый прокурор!", - написано на плакатах.

Депутаты правого блока ACUM и некоторые члены правительства вышли к протестующим, чтобы поблагодарить за поддержку.

В пятницу же состоялось заседание парламента, на котором Санду представила законопроект правительства о внесении поправок в закон о прокуратуре.

Как сообщалось, фракция пропрезидентской Партии социалистов внесла в молдавский парламент проект резолюции о вотуме недоверия правительству, предполагающий отставку кабмина.

Это связано с тем, что Партия социалистов не согласна с инициативой правительства о внесении поправок в закон о прокуратуре, согласно которым кандидатуру на пост генерального прокурора Молдавии предлагает премьер-министр.

Проект Резолюции о вотуме недоверия, который предполагает отставку правительства Санду, будет рассмотрен в начале следующей недели.