Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей жены

Наталья Потанина требовала взыскать с ее бывшего мужа, миллиардера Владимира Потанина 5 млрд фунтов стерлингов

Владелец "Интрерроса" Владимир Потанин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее бывшему супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов, сочтя, что уже выплаченных в рамках бракоразводного процесса денег достаточно, сообщает Daily Mail.

Потанина утверждала, что при разводе с одним из богатейших людей России в 2014 году получила лишь $41,5 млн, что несоразмерно с ее ролью в создании бизнес-империи владельца "Интерроса", пишет газета. Судья Лайонел Коэн, между тем, счел эти сведения ложными: на самом деле, Потанина получила $84 млн и $7,3 млн на обеспечение детей, а также приобрела вскоре после развода дом в Нью-Йорке за $6,5 млн.

Судья также отметил, что связь Потаниной с Великобританией незначительна и если удовлетворить поданный ею в Лондоне иск, это снимет барьеры для "туризма разводов" (то есть переезда в Англию в целях воспользоваться системой правосудия этой страны для выгодного бракоразводного процесса), отмечает Daily Mail.

Юристы Потаниной сообщили, что она намерена обжаловать решение суда.

Интересы Потаниной в суде представлял известный юрист в области семейного права Чарльз Ховард.

Ответчик нанял крупного специалиста по бракоразводной тематике - Фиону Шэклтон по прозвищу "Стальная магнолия". Известность ей принесли процессы с участием знаменитостей - к примеру, Шэклтон представляла интересы Пола Маккартни, когда иск о разделе имущества к музыканту подала его бывшая жена Хизер Миллс. Также "Стальная магнолия" участвовала в бракоразводных процессах футболиста Тьерри Анри (на стороне супруги), принца Уэльского и принцессы Дианы (на стороне супруга), миллиардера Фархада Ахмедова (на стороне супруги).

Суды в России Наталья Потанина, претендовавшая на раздел активов "Интерроса" и Потанина (крупнейший из них - пакет акций ГМК "Норильский никель", ранее также проиграла.