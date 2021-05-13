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Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии

Суд разрешил экс-жене Потанина добиваться раздела имущества в Англии
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Англии разрешил бывшей жене Владимира Потанина Наталье подать иск в рамках бракоразводного процесса, сообщает FT. Потанина оценивает свои требования в $6 млрд.

Таким образом суд отменил решение Высокого суда Лондона, который в 2019 году отклонил иск экс-супруги Потанина, сочтя, что уже выплаченных в рамках бракоразводного процесса денег достаточно.

Потанина утверждала, что при разводе в 2014 году получила лишь $41,5 млн, что несоразмерно с ее ролью в создании бизнес-империи владельца "Интерроса". Тогда судья, между тем, счел эти сведения ложными: на самом деле Потанина получила $84 млн и $7,3 млн на обеспечение детей, а также приобрела вскоре после развода дом в Нью-Йорке за $6,5 млн.

Судья также отмечал, что связь Потаниной с Великобританией незначительна и удовлетворение ее иска откроет путь для "бракоразводного туризма" (то есть переезда в Англию в целях воспользоваться системой правосудия этой страны для выгодного бракоразводного процесса).

Теперь дело будет вновь рассмотрено Высоким судом Лондона.

У Потанина есть право на апелляцию в Верховный суд. Юридическая фирма Payne Hicks Beach, представляющая владельца "Интерроса", воздержалась от комментариев.

Суды в России Потанина, претендовавшая на раздел активов "Интерроса" и Потанина (крупнейший из них - пакет акций ГМК "Норильский никель"), проиграла.

Владимир Потанин Наталья Потанина Интеррос

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