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Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд

Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Владелец "Интрерроса" Владимир Потанин
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Бывшая супруга владельца "Интрерроса" Владимира Потанина Наталья подала иск к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.

По данным издания, представлять интересы Потаниной будет адвокат Чарльз Ховард. Ответчик нанял крупного специалиста по бракоразводной тематике - Фиону Шэклтон по прозвищу "Стальная магнолия", пишет газета. Известность ей принесли процессы с участием знаменитостей - к примеру, Шэклтон представляла интересы Пола Маккартни, когда иск о разделе имущества к музыканту подала его бывшая жена Хизер Миллс. Также "Стальная магнолия" участвовала в бракоразводных процессах футболиста Тьерри Анри (на стороне супруги), принца Уэльского и принцессы Дианы (на стороне супруга) и миллиардера Фархада Ахмедова (на стороне супруги).

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Размер возможных требований Натальи Потаниной к бывшему мужу неназванные источники The Telegraph оценили почти в 6 млрд фунтов.

Суды в России Наталья Потанина, претендовавшая на раздел активов "Интерроса" и Потанина (крупнейший из них - пакет акций ГМК "Норильский никель"), проиграла.

Потанины состояли в браке более 30 лет, у них трое детей. Мировой судья по инициативе Потанина развел его с женой Натальей в феврале 2014 года.

Владелец "Интерроса" занимает шестую строчку в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes.

Великобритания Владимир Потанин

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