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На польской почте нашли надпись о Дне победы, сделанную советскими солдатами

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Польше в городе Эльблонг при реконструкции здания почты найдена надпись солдат Красной Армии, сделанная в мае 1945 года, сообщает Польский культурный центр в Калининграде со ссылкой на СМИ страны.

Историческая надпись была найдена при реконструкции здания Главной почты Эльблонга - одного из немногих в городе, уцелевших после штурма города в 1945 году Красной Армией. Когда рабочие снесли современную часть пристройки, они увидели на стене из красного кирпича слова, написанные желтой краской - "9 Мая - конец войны".

Местный краевед и туристический гид Кароль Вышинский высказывается за сохранение данной надписи. Он считает, что это свидетельство и часть истории польского Эльблонга. Однако окончательное решение примет Польская Почта, которая является владельцем постройки. Реставрация старинного здания, построенного в 1887 году, ведется уже несколько лет.

Польский Эльблонг (до 1945 года немецкий Эльбинг) был взят штурмом советскими войсками в январе 1945 года.

Польша Россия СССР Красная Армия

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