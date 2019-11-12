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Венецию затопило из-за дождей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Центр Венеции оказался затоплен из-за затяжных дождей, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Подтоплены многие магазины и кафе, вода покрыла и знаменитую площадь Сан-Марко. В целях предосторожности во вторник не работают детские сады.

Во многих гостиницах постояльцам предлагаются сапоги выше колена.

По данным метеорологов, вечером во вторник ожидается очередной дождевой заряд, который в особенности затронет северо-восток Италии, а также Сицилию.

Наводнения в Венеции - нередкое явление, называемое "высокой водой". Они происходят из-за дождей, а также из-за штормовых приливов.

Венеция

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