Частицы урана обнаружили на объекте в Иране, который Тегеран не задекларировал МАГАТЭ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Частицы урана обнаружены на одном из иранских объектов, информацию о котором Тегеран не предоставлял Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщают арабские СМИ со ссылкой на доклад МАГАТЭ, опубликованный в понедельник.

В докладе не уточняется, где именно в Иране расположен объект, но отмечается, что речь идет "об уране техногенного происхождения".

В связи с этим эксперты МАГАТЭ отметили в докладе "необходимость, чтобы Иран продолжал взаимодействие с агентством".

Кроме того, эксперты МАГАТЭ подтвердили в докладе, что Иран возобновил обогащение урана на объекте в Фордо 9 ноября, а также, что Иран увеличил на объекте в Натанзе количество передовых центрифуг, работающих на гексафториде урана.

В докладе отмечается, что уровень обогащения урана достиг 4,5%, в то время как в рамках ядерной сделки был определен уровень в 3,67%.

Сейчас запасы обогащенного урана в Иране составляют 372 кг, хотя сделкой был предусмотрен лимит в 300 кг.

Иран и "шестерка" стран (Россия, США, Франция, Германия, Великобритания и Китай) в 2015 году согласовали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который подразумевал отмену санкций в отношении Ирана в обмен на его шаги по ядерной программе. В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и вернуть американские санкции в отношении Ирана.

В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке. На прошлой неделе в рамках четвертого этапа сокращения обязательств Иран возобновил обогащение урана на заводе Фордо.