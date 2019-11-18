Индия внесла аванс за поставку российских С-400

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Контракт с Индией на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 будет выполнен в 2025 году, аванс уже переведен, сообщил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов на Dubai Airshow.

"Авансовый платеж состоялся. Я не хочу уточнять, какая цифра точно, но авансовый платеж есть", - сказал Чемезов.

"К производству мы уже приступили, работа ведется, все будет осуществляться в соответствии с графиком. 2025 год - завершение исполнения контракта", - сказал глава Ростеха.

15 ноября индийское издание Hindustan Times сообщило со ссылкой на источники, что первый комплект российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 поступит индийской стороне через 16-18 месяцев.

"Ранее в отношении графика поставок существовало некоторое беспокойство; что доставку всех пяти (полковых комплектов - ИФ) С-400 отложат до 2025 года. Но с учетом уже выполненных платежей, первую систему, как ожидается, доставят через 16-18 месяцев", - привtkf газета слова источника.

Источники также сообщили, что первый взнос в размере $850 млн - 15% от всей стоимости - был сделан в сентябре посредством специального платежного механизма, созданного с целью избежать потенциальных санкций США в соответствии с американским законом "О противодействии противникам США посредством санкций" (CAATSA). Однако детали этой темы источники сообщить отказались.

На пресс-конференции в минувший четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что контракт на поставку российских ЗРС С-400 в Индию реализуется по плану, в Дели не просили ускорять этот процесс.

В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Как сообщал "Интерфакс", реализация контракта должна начаться после 2020 года.

Hindustan Times в свою очередь напоминает, что ранее Вашингтон неоднократно оказывал давление на Дели с целью не позволить ему закупать у РФ С-400 и другие боевые системы. Однако после переговоров в октябре с госсекретарем США Майком Помпео глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил, что Дели лишь реализует суверенное право приобретать вооружения, где посчитает нужным.

Индийские власти также указывали на то, что Дели отвечает всем критериям для исключения из-под действий санкций по CAATSA и что Индия не может просто так разорвать долговременные оборонные связи с РФ.