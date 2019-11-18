"Нафтогаз" получил предложение "Газпрома" по транзиту газу

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Национальная акционерная компания (НАК) "Нафтогаз Украины" получил официальные предложения от "Газпрома", сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

"Наконец получили по факсу предложение от "Газпрома", о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время", - написал он на своей странице в фейсбуке в понедельник вечером.

Ранее в понедельник "Газпром" заявил, что компания направила в адрес "Нафтогаза" официальное предложение, подписанное председателем правления Алексеем Миллером. Предложение касается продления действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.

В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди других условий "Газпрома" - отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Газовая проблема

31 декабря 2019 года заканчивается контракт на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. В сентябре стороны провели встречу, где Украина представила России и Еврокомиссии дорожную карту по имплементации европейского законодательства в свою систему. Россия согласилась подписать контракт по новым правилам, если Украина успеет завершить все необходимые процедуры, в частности, сертифицировать украинского газотранспортного оператора по европейскому законодательству.

Если Украина не успеет, Россия предлагает продлить действующий контракт на транзит газа на какой угодно срок. Но первоочередным вопросом Россия считает подписание контракта на покупку газа Украиной напрямую у России, который сейчас Украина получает реверсом из Европы. Украина не покупает российский газ с 2015 года. В июне 2019 года Миллер говорил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках на Украину по сниженной на 25% цене, что дешевле, чем по реверсу.