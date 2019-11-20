Латвия запретила трансляцию девяти российских телеканалов

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии решил ввести запрет на ретрансляцию в стране девяти российских телевизионных каналов, сообщил журналистам заместитель председателя НСЭСМИ Ивар Аболиньш.

По его словам, НСЭСМИ получил от учреждения госбезопасности информацию о том, что в списке программ, которые в настоящее время ретранслируются в Латвии, присутствует несколько программ российского медиахолдинга, один из бенефициаров которого попал под санкции ЕС "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

Согласно информации НСЭСМИ, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, на которого распространяются санкции ЕС, является бенефициаром телевизионных каналов "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом кино", "Дом кино Премиум", "Музыка Первого", "O!", "Поехали!", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

После оценки полученной и уже имеющейся в распоряжении НСЭСМИ информации, совет запретил ретрансляцию этих программ во всех контролируемых им публичных сетях электронных коммуникаций. Запрет распространяется "на всю территорию Латвии до момента отмены санкций ЕС в отношении конкретного лица (или группы лиц), которое прямо или косвенно связано с вышеупомянутыми программами", пояснили в НСЭСМИ.

Санкции Евросоюза и США были введены в 2014 году вскоре после присоединения Крыма к России, которое на Западе считают аннексией. Сначала они коснулись только отдельных лиц и банков. С обострением ситуации на востоке Украины и началом боевых действий заработали санкции против целых секторов российской экономики: финансового, энергетического и оборонного.