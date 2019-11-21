В МИД РФ встревожились из-за заявлений генсека НАТО о космосе

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве сказали, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что космос станет сферой новой оперативной деятельности альянса, вызывает тревогу.

"Военное планирование альянса нацелено на задачу достижения превосходства во всех средах со всеми вытекающими последствиями в виде милитаризации, эскалации напряженности", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг в столице.

По ее словам, "теперь альянс, НАТО добрался и до космоса". "Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будем воплощаться заверение генсекретаря НАТО господина Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе", - отметила Захарова.

Она призвала страны НАТО поддержать усилия Москвы, "направленные на недопущение гонки вооружений в космическом пространстве, что способно самым негативным образом сказаться на международной и стратегической стабильности".

"Мы исходим из того, что превращение космоса в арену вооруженного противостояния не отвечало бы интересам ни одной из стран, включая сами государства - члены НАТО", - добавила представитель МИД РФ.

Генсек НАТО объявил в минувшую среду, 20 ноября, что альянс решил признать космос своей новой оперативной сферой, наряду с воздушным пространством, землей, морскими водами и киберпространством. Такое заявление Столтенберг сделал по итогам встречи с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе. В то же время он заверил, что "у НАТО нет намерений по размещению оружия в космосе".