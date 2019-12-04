Путин заявил о планировании США боевых операций в космосе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия против милитаризации космоса, но отметил, что США открыто заявляют, что рассматривают космическое пространство в качестве театра военных действий и планируют проводить там боевые операции.

"Ведущие страны мира активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики", - сказал Путин на очередном из традиционных совещаний по военной тематике.

Глава государства подчеркнул, что для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки.

"Россия всегда последовательно выступала и выступает против милитаризации космоса", - сказал Путин. При этом он подчеркнул, что "развитие ситуации требует от нас повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом".

Президент также обратил внимание, что эффективность ВМФ, как и Вооруженных сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов, от надежной работы систем навигации и связи, от интеграции всех информационных ресурсов, возможностей и технологий искусственного интеллекта для решения задач на поле боя. Он предложил обсудить на совещании эти вопросы, которые часто носят непубличный характер.

В ноябре стало известно, что НАТО решило признать космос своей новой оперативной сферой, наряду с воздушным пространством, землей, морскими водами и киберпространством. В МИД РФ выразили обеспокоенность таким шагом Североатлантического альянса. Как отмечала официальный представитель российского министерства Мария Захарова, "теперь альянс, НАТО добрался и до космоса".