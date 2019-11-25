Трамп принял в Белом доме служебную собаку, участвовавшую в ликвидации лидера ИГ

Президент США наградил пса по кличке Конан медалью и грамотой

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Служебную собаку по кличке Конан, которая сыграла ключевую роль в операции по ликвидации лидера группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, принял в понедельник в Белом доме президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал CBS.

"Никто не будет связываться с Конаном", - добавил Трамп, назвав пса "крепким орешком" и "невероятным".

Отмечается, что президент вручил Конану медаль и грамоту за героическую службу.

Президент также встретился с членами группы спецназа, которая организовала операцию по ликвидации аль-Багдади.

Welcome to the White House, Conan! pic.twitter.com/vUsdyqqcX7 — The White House (@WhiteHouse) November 25, 2019

Собака породы малинуа (разновидность бельгийской овчарки), названая в честь американского комика Конана О'Брайена, получила ранения во время операции по ликвидации аль-Багдади, однако к настоящему моменту поправилась.

Трамп в конце октября объявил о ликвидации аль-Багдади во время американской спецоперации в Сирии. В Пентагоне заявили, что Вашингтон следит за тем, кто возглавит эту террористическую группировку после смерти аль-Багдади, и приложит усилия для уничтожения и этих боевиков.