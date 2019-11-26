Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Телефонный разговор Путина и Зеленского, угроза отстранения России от Олимпиады и приговор китаянке, проникшей в имение Трампа

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Путин и Зеленский провели телефонный разговор по инициативе украинской стороны. Президенты затронули тему передачи трех украинских кораблей, задержанных в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, а также подробно обсудили газовый вопрос. Зеленский в свою очередь указал на необходимость возвращения всего вооружения, оборудования и документации, которые находились на возвращенных украинских кораблях.

- В WADA рекомендовали отстранить Россию от большого спорта на четыре года. Поводом стала очередная волна допинговых нарушений, в частности, манипуляции с базами данных в Московской антидопинговой лаборатории. Если рекомендации WADA будут выполнены, российские спортсмены не смогут выступать на летней Олимпиаде-2020 в Токио под своим флагом - их могут допустить только в нейтральном статусе. Эти меры также касаются Паралимпийских игр, Юношеской олимпиады и чемпионатов мира.

- У здания грузинского парламента в Тбилиси продолжаются протесты. Полиция применила против протестующих водомет, чтобы вытеснить их на площадь перед парламентом. В ходе силового разгона акции задержаны до 20 человек. Несколько десятков участников акции остаются на площади перед парламентом, где стоят их палатки. Накануне вечером грузинские оппозиционеры сорвали ужин в ресторане президента Саломе Зурабишвили и освистали ее на выходе. В свою очередь экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал к мобилизации грузинских оппозиционеров и эмигрантов.

- "Ъ" узнал о прекращении дела против замглавы Росалкогольрегулирования. Первый зампрокурора Москвы Олег Манаков своим постановлением признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Ирины Голосной и лично отменил его. Поскольку теперь чиновница находится под стражей без уголовного дела, ее в ближайшее время должны выпустить на свободу, уточняет газета.

- Проникшую в имение Трампа китаянку приговорили к восьми месяцам тюрьмы. Юцзин Чжан признана виновной в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и в даче ложных показаний. Несмотря на то, что при задержании у нее нашли четыре сотовых телефона, ноутбук, жесткий диск и два паспорта гражданина КНР, женщина на суде продолжала настаивать, что не сделала ничего плохого.

- Новый российский военный спутник запущен и успешно выведен на орбиту. Он способен отслеживать другие спутники и производить съемку поверхности Земли. Аппарат Минобороны России уже принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил РФ.