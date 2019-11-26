Банки Белоруссии ответят на критику со стороны Лукашенко в адрес "жирующего жулья"

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Ассоциация белорусских банков (АББ) запросила у кредитных организаций республики информацию о поддержке сельского хозяйства со стороны банковского сообщества; это произошло после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил банки в недостаточной поддержке села, назвав местных банкиров "жирующим жульем".

Из письма АББ в адрес банков следует, что запрошенная информация будет использована для публикаций в СМИ. В частности, собираются данные о реализованных в течение последних 2-3 лет проектах по поддержке государственных сельхозпредприятий, крупного, малого и среднего бизнеса на селе. Также планируется озвучить информацию о материальной и шефской помощи сельхозпроизводителям (колхозам и другим предприятиям подобного рода), об участии банков в развитии агроэкотуризма, социальных программах для сельских жителей, работников сельхозпредприятий. В том числе, АББ нужны сведения об участии банков в проведении государственных агрофестивалей "Дожинки" и других мероприятий для работников села.

Как сообщалось, Лукашенко 22 ноября в Витебске очередной раз обвинил банковское сообщество в недостаточной поддержке села и поручил председателю правления Нацбанка Павлу Каллауру "нагрузить" банки и привлечь их к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.

"Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, мы еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам - ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - продолжил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - резюмировал он.

По сведениям "Интерфакса", во вторник в Национальном банке Каллаур проводит совещание с представителями руководства ряда банков по поводу того, как выполнить эти поручения Лукашенко.