Лукашенко поручил занять банки с "жирующим жульем" шефством над колхозами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил председателю правления Национального банка Павлу Каллауру привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Павел Владимирович (Каллаур - ИФ), немедленно займитесь этим", - сказал Лукашенко на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса Витебской области.

"Мы о Национальном банке и подчиненных ему структурах, а ему все подчинено, еще отдельно поговорим. Жирует жулье. Бывшие и настоящие. А заниматься (помощью колхозам - ИФ) не хотят. Поэтому догружайте их - по колхозу, по полтора, по два, пусть там работают. Это не обсуждается", - продолжил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос шефской помощи банками сельхозпредприятиям не снимается. "А если надо привести банковскую систему в чувства, я думаю, Каллаур это сделает. Не сделает - это сделают другие", - добавил он.