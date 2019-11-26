Поиск

Лавров обвинил экспертов ОЗХО в нечистоплотности из-за доклада по сирийской Думе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в нечистоплотности ряд экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), готовивших доклад об инциденте с возможным применением химоружия в сирийском городе Дума, и усомнился в непредвзятости руководства этой структуры.

"Те факты, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад по сирийской Думе и по ряду других сомнительных историй, от этих фактов, конечно, никуда не деться", - заявил во вторник на пресс-конференции в Москве Лавров.

Министр также выразил надежду, что и руководство, и сотрудники ОЗХО в дальнейшем "будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от кого бы то ни было, от какого-либо государства конкретных инструкций".

Инцидент с предположительным применением химического оружия в городе Думе близ Дамаска имел место 7 апреля 2018 года. По некоторым сообщениям, в результате погибло не менее 70 жителей.

Запад обвинил Дамаск в совершении химатаки на основе кадров, представленных организацией "Белые каски", и пригрозил военными ударами. Власти Сирии категорически отвергли эти обвинения.

Лавров, отвечая во вторник на вопросы журналистов по поводу сообщений о готовящихся с участием "Белых касок" провокациях с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, отметил, что Москва регулярно получает подобные сообщения и большинство из них оказываются правдой.

"Именно то, что мы ее (информацию о провокациях - ИФ) придаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также назвал инцидент в Думе в апреле 2018 года "постановочной сценой", в создании которого приняли участие "провокаторы" из "Белых касок".

В марте 2019 года сообщалось, что сирийские власти не признают выводы доклада миссии ОЗХО по поводу инцидента в Думе. Представитель МИД Сирии тогда заявлял, что доклад полон искажений фактов, и выражал надежду надежду, что в будущем ОЗХО сможет добиваться "логичных и профессиональных результатов", свободных от политического давления.

Сергей Лавров МИД РФ ОЗХО Сирия Дума

Новости по теме

Новости

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Китай испытал новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании

Четверо погибли, около 150 человек пострадали в результате землетрясения в Албании
Протесты у парламента в Тбилиси

Число задержанных у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 28 человек

Число задержанных у здания парламента Грузии в Тбилиси достигло 28 человек

Что случилось этой ночью: вторник, 26 ноября

Военная операция России в Сирии

Минобороны РФ заявило о подготовке провокаций боевиками в Идлибе

Сенатор США заявил о пересечении Турцией еще одной "красной черты" по С-400

Сенатор США заявил о пересечении Турцией еще одной "красной черты" по С-400

Полиция применила водомет против протестующих в Тбилиси

Проникшую в имение Трампа китаянку приговорили к восьми месяцам тюрьмы

Новый российский военный спутник выведен на орбиту

Новый российский военный спутник выведен на орбиту

Обвинения не помешают Нетаньяху оставаться главой переходного правительства

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');