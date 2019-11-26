Лавров обвинил экспертов ОЗХО в нечистоплотности из-за доклада по сирийской Думе

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил в нечистоплотности ряд экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), готовивших доклад об инциденте с возможным применением химоружия в сирийском городе Дума, и усомнился в непредвзятости руководства этой структуры.

"Те факты, которые показывают нечистоплотность целого ряда экспертов этой организации, которые готовили доклад по сирийской Думе и по ряду других сомнительных историй, от этих фактов, конечно, никуда не деться", - заявил во вторник на пресс-конференции в Москве Лавров.

Министр также выразил надежду, что и руководство, и сотрудники ОЗХО в дальнейшем "будут свято руководствоваться принципом непредвзятости и неполучения от кого бы то ни было, от какого-либо государства конкретных инструкций".

Инцидент с предположительным применением химического оружия в городе Думе близ Дамаска имел место 7 апреля 2018 года. По некоторым сообщениям, в результате погибло не менее 70 жителей.

Запад обвинил Дамаск в совершении химатаки на основе кадров, представленных организацией "Белые каски", и пригрозил военными ударами. Власти Сирии категорически отвергли эти обвинения.

Лавров, отвечая во вторник на вопросы журналистов по поводу сообщений о готовящихся с участием "Белых касок" провокациях с применением химоружия в сирийской провинции Идлиб, отметил, что Москва регулярно получает подобные сообщения и большинство из них оказываются правдой.

"Именно то, что мы ее (информацию о провокациях - ИФ) придаем гласности вместе с сирийским правительством, наверное, является причиной, по которой эти провокации пока еще не реализовались", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ также назвал инцидент в Думе в апреле 2018 года "постановочной сценой", в создании которого приняли участие "провокаторы" из "Белых касок".

В марте 2019 года сообщалось, что сирийские власти не признают выводы доклада миссии ОЗХО по поводу инцидента в Думе. Представитель МИД Сирии тогда заявлял, что доклад полон искажений фактов, и выражал надежду надежду, что в будущем ОЗХО сможет добиваться "логичных и профессиональных результатов", свободных от политического давления.