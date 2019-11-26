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В Праге возбудили дела против трех бывших функционеров ЧССР

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В отношении бывших высших руководителей Чехословацкой социалистической республики Милоша Якеша, Лубомира Штроугала и Вратилава Вайнара начато уголовное расследование, сообщает во вторник чешское радио.

По его данным, Управление по документации и расследованию преступлений коммунизма в Чехии вменило этим людям в вину то, что они допустили применение чехословацкими пограничниками боевого оружия на границе, чтобы остановить людей, пытавшихся незаконно покинуть страну.

В рамках расследования выяснилось, что из-за неправомерных действий этих трех человек с марта 1976 года до конца 1989 года при попытке пересечь границу были убиты или разорваны служебными собаками девять человек, еще не менее девяти человек были ранены.

Милош Якеш, которому сейчас 97 лет, занимал тогда пост генерального секретаря Коммунистической партии Чехословакии, 95-летний Лубомир Штроугал возглавлял правительство, а 89-летний Вратислав Вайнар стоял во главе МВД Чехословакии.

Чехия ЧССР

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