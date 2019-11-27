Корейский чемпион по игре в го закончил карьеру, признав непобедимость компьютера

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Единственный человек, которому удалось обыграть алгоритм Google для игры го AlphaGo, решил закончить карьеру.

Как сообщает The Guardian, Ли Седоль принял такое решение, поскольку считает, что искусственный интеллект нельзя победить.

В 2016 году Ли Седоль проиграл AlphaGo четыре матча из пяти, одержав одну победу. Он остается единственным человеком, которому удалось победить программу, но, отмечает издание, с тех пор алгоритм шагнул еще дальше.

"Даже если я стану номером один в мире, остается нечто, что победить нельзя", - сказал 18-кратный чемпион мира.

Игра го появилась в Китае 3000 лет назад, она особенно популярна на родине, в Японии и Южной Корее. Игроки ставят черные и белые камни на доске 19x19, захватывая территорию. Считается, что возможных сценариев игры существует больше, чем атомов во вселенной.

36-летний Ли Седоль, которого считают одним из лучших игроков современности, свою победу в одной из партий против машины объяснил компьютерным сбоем.