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Путин заявил о планах ОДКБ расширить участие в миротворческих операциях

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ОДКБ намерена расширить свое участие в миротворческих операциях, в том числе под эгидой ООН, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании Организации в четверг.

"Особого внимания, на наш взгляд, требуют вопросы, связанные с наращиванием миротворческого потенциала ОДКБ, поддержание высокой готовности миротворческих сил, повышение эффективности управления ими", - сказал президент РФ.

Он предложил продолжить разработку нормативно-правовых и организационных документов, которые позволили бы подразделениям ОДКБ участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН.

Президент РФ также отметил, что ОДКБ начнет контакты с заинтересованными государствами по предоставлению им статуса наблюдателей или партнеров после ратификации странами-участницами объединения соответствующих документов, которые были утверждены в 2018 году. "Россия будет содействовать расширению круга друзей нашей организации за счет развития сотрудничества со всеми заинтересованными государствами и международными объединениями", - сказал он.

ОДКБ ООН Владимир Путин

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