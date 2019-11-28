Россиян предупредили о вспышке бубонной чумы в Китае

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усиливает контроль на границе с Китаем из-за очередного случая заражения человеком бубонной чумой в китайском районе Внутренняя Монголия.

Как говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора, поступившем в "Интерфакс" в четверг, ведомство ввело дополнительные меры контроля на пунктах пропуска на границе с Китаем, чтобы снизить риск проникновения инфекции на территорию РФ. Роспотребнадзор также организовал совместную работу с МИД России и Ростуризмом в данном направлении.

Роспотребнадзор просит россиян учитывать данную ситуацию при планировании поездок в Китай, дополнительную информацию можно получить на официальном сайте ведомства, добавили в пресс-службе.

Согласно сообщению, четвертый случай заражения чумой в Китае зафиксирован на территории Маньчжурского природного очага чумы. Больной - житель аймака (административно-территориальная единица) Уланчаб госпитализирован.