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Забытая пьяным родственником трехлетняя девочка провела ночь в сугробе в Бурятии

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Трехлетняя девочка, ночь просидевшая в сугробе в Заиграевском районе Бурятии, где ее оставил пьяный родственник, с обморожением доставлена в больницу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по республике.

По данным ведомства, накануне утром в полицию обратился прохожий, который нашел девочку в сугробе на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ.

"Ребенок с переохлаждением доставлен в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", - говорится в пресс-релизе.

В МЧС добавили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ).

Россия Бурятия

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