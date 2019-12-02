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В аэропорту Киева у пассажира обнаружили гранату

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы аэропорта "Борисполь" (Киев) обнаружили гранату в багаже мужчины, собиравшегося на рейс Киев - Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По факту попытки провоза гранаты возбуждено уголовное производство.

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