В аэропорту Киева у пассажира обнаружили гранату

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы аэропорта "Борисполь" (Киев) обнаружили гранату в багаже мужчины, собиравшегося на рейс Киев - Хургада, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней. Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель Донецка. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", - говорится в сообщении.

По факту попытки провоза гранаты возбуждено уголовное производство.