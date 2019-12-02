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Япония за $146 млн приобретет остров для военных учений США

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Японии заявило, что согласилось выкупить из частной собственности необитаемый остров у юго-западного побережья за $146 млн для американских военных учений, сообщил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров страны Йосихидэ Суга.

В его заявлении говорится, что договоренность по покупке острова Магэсима в префектуре Кагосима, достигнута в минувшую пятницу, 29 ноября, "после обсуждений между министерством обороны и застройщиком, которому принадлежит значительная часть острова". Объект для военных учений США будет построен на острове "в ближайшее время", сообщил генеральный секретарь правительства.

Некоторые жители, которые живут на островах близ Магэсимы, выразили обеспокоенность в связи с тем, что объект может издавать слишком много шума.

В настоящее время тренировки ВВС США проходят на острове Иводзима в 1,2 тыс. км от Токио. Вашингтон потребовал изменить место учений в связи с тем, что Иводзима находится слишком далеко от военной базы США в городе Ивакуни префектуры Ямагути.

Ранее в этом году в МИД Японии выразили убежденность, что присутствие американских войск положительно сказывается на безопасности в регионе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал Японию и других союзников США союзников вносить более существенный вклад в собственную оборону.

Япония США Йосихидэ Суга

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