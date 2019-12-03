РФ по итогам 10 лет заняла 117-е место в рейтинге благотворительности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россия по итогам десяти лет исследований заняла на 117-е место в рейтинге частной благотворительности (World Giving Index) из 126 стран, показывающем, насколько часто граждане отдельных государств делают пожертвования, помогают нуждающимся и занимаются волонтерством, говорится в публикации благотворительного фонда Charities Aid Foundation.

Рейтинг World Giving Index выходит уже в десятый раз, и в честь его юбилея создатели решили обобщить его результаты за десятилетие. На протяжении этих лет респондентов спрашивали, помогали ли они когда-нибудь незнакомцу, нуждающемуся в помощи, жертвовали ли деньги на благотворительность и работали ли они волонтерами. На основании ответов населения странам начислялись баллы в процентах.

В прошлом году Россия занимала 110-ю строчку рейтинга, а в 2014 году была на 126-м месте.

Самыми щедрыми на помощь другим людям по итогам десятилетия оказались США, второе место занимает Мьянма с таким же количеством процентных баллов - 58%. В тройку лидеров также входит Новая Зеландия, на четвертом месте - Австралия, а замыкает топ-5 Ирландия.

После России с ее 117-м местом и 21% в рейтинге следуют Хорватия, Черногория, Болгария, Литва, Палестина, Сербия, Йемен и Греция. Замыкает рейтинг самых отзывчивых стран Китай (126-е место с 16%).