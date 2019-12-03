Поиск

РФ по итогам 10 лет заняла 117-е место в рейтинге благотворительности

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Россия по итогам десяти лет исследований заняла на 117-е место в рейтинге частной благотворительности (World Giving Index) из 126 стран, показывающем, насколько часто граждане отдельных государств делают пожертвования, помогают нуждающимся и занимаются волонтерством, говорится в публикации благотворительного фонда Charities Aid Foundation.

Рейтинг World Giving Index выходит уже в десятый раз, и в честь его юбилея создатели решили обобщить его результаты за десятилетие. На протяжении этих лет респондентов спрашивали, помогали ли они когда-нибудь незнакомцу, нуждающемуся в помощи, жертвовали ли деньги на благотворительность и работали ли они волонтерами. На основании ответов населения странам начислялись баллы в процентах.

В прошлом году Россия занимала 110-ю строчку рейтинга, а в 2014 году была на 126-м месте.

Самыми щедрыми на помощь другим людям по итогам десятилетия оказались США, второе место занимает Мьянма с таким же количеством процентных баллов - 58%. В тройку лидеров также входит Новая Зеландия, на четвертом месте - Австралия, а замыкает топ-5 Ирландия.

После России с ее 117-м местом и 21% в рейтинге следуют Хорватия, Черногория, Болгария, Литва, Палестина, Сербия, Йемен и Греция. Замыкает рейтинг самых отзывчивых стран Китай (126-е место с 16%).

Россия World Giving Index

Новости по теме

Новости

Трамп счел оскорбительным заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО

Доклад комитета по разведке в рамках процедуры импичмента Трампа обнародуют во вторник

Украинский бизнесмен Альперин вышел из СИЗО

Что случилось этой ночью: вторник, 3 декабря

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

Что произошло за день: понедельник, 2 декабря

Составители ресторанного рейтинга La Liste назвали лучших в мире и в России

Составители ресторанного рейтинга La Liste назвали лучших в мире и в России

Минобороны опровергло сообщения о бомбежке Россией лагеря беженцев в Сирии

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');