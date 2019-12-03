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Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций

Российский бизнесмен арестован в США по обвинению в нарушении режима санкций
Фото: Reuters

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Владелец российской компании "КС Инжиниринг" Олег Никитин арестован в американском городе Саванна (штат Джорджия) по обвинению в нарушении санкционного режима, сообщил Минюст США.

Никитину грозит до 20 лет тюремного заключения и $1 млн штрафа за нарушение американского законодательства. Вместе с несколькими другими фигурантами дела (среди них еще один россиянин из "КС Инжиниринг" - Антон Черемухин, о его аресте в сообщении не сказано), Никитин пытался в обход санкций приобрести в интересах российской госкомпании турбину для газового генератора Vectra 40G за $17,3 млн для ее последующего использования в глубоководном бурении в Арктике, утверждают американские власти.

По данным ЕГРЮЛ, Олег Никитин является и гендиректором, и единственным учредителем зарегистрированного в Санкт-Петербурге ООО "КС-Инжиниринг". Выручка этой компании за 2018 год - 220 млн рублей. Основной вид деятельности компании - оптовая торговля машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства.

КС Инжиниринг Олег Никитин Саванна Джорджия США Петербург

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