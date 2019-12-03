Вашингтон затруднился оценить эффективность санкций против России

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Властям США трудно определить, насколько эффективными являются введенные против России санкции, заявил во вторник замгоссекретаря Соединенных Штатов Дэвид Хейл.

"Они (санкции - ИФ) дают сдерживающий эффект", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете, добавив при этом, что оценить то, как санкции повлияли на российскую внешнюю политику, сложно. При этом Хейл отметил, что зачастую угроза санкций - более действенный инструмент, чем непосредственное их введение.

В свою очередь, сенатор Рэнд Пол призвал провести исследование, чтобы определить, действенны ли ограничительные меры против России. По его словам, американские ограничительные меры часто не помогают Вашингтону достигать своих внешнеполитических целей. "А санкции остаются в силе в течение десятилетий", - добавил Пол.

Первые санкции ЕС и США в отношении России были введены в марте 2014 года после того, как Крым вошел в состав РФ. Позже США и ЕС ввели против России секторальные санкции, оставив российские банки без "длинных денег", а нефтяников и оружейников - без технологий. Москва ответила запретом на импорт продовольствия из ЕС, США, Канады, Японии и Австралии. Расширение санкций против РФ продолжается.