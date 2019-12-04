Поиск

Палата представителей приняла законопроект по китайскому Синьцзяну

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющим большинством голосов Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, требующий от президента Дональда Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

В сентябре аналогичный законопроект был одобрен Сенатом. Теперь в случае согласования документа обеими патами Конгресса, он, чтобы приобрести статус закона, должен быть подписан президентом.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя станами, и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

Накануне главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь написал в своем твиттере, что Китай может ввести запрет на посещение СУАР всеми обладателями американских дипломатических паспортов.

Он также сообщил, что Китай рассматривает вопрос о введении визовых ограничений для американских чиновников и законодателей, которые допускают "одиозные заявления" по ситуации в Синьцзяне.

Это, по его словам, будет ответом на законопроект по Синьцзяну, который готовится американским Конгрессом.

США КНР Дональд Трамп Синьцзян

Новости

На МКС изучат влияние невесомости на растения

Дипломаты РФ сообщили о невыдаче виз США делегации федерального казначейства

Дипломаты РФ сообщили о невыдаче виз США делегации федерального казначейства

Палата представителей поддержала резолюцию, осуждающую участие РФ в G7

Тестовый запуск к МКС новейшего корабля США Starliner перенесли

Иракский телеканал сообщил о захвате заместителя ликвидированного главаря ИГ

Дипломаты РФ начали оказывать консульское содействие арестованному в США россиянину

США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине

США сочли грядущее завершение строительства "Северного потока 2" ударом по Украине

Посольство США сочло заявление МИД РФ по Уилану "фактологически неверным"

Что произошло за день: вторник, 3 декабря

Госдеп США указал на нарушения Россией Договора по открытому небу

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');