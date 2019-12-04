Палата представителей приняла законопроект по китайскому Синьцзяну

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Подавляющим большинством голосов Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект, требующий от президента Дональда Трампа ужесточения политики в отношении Пекина по проблеме Синьцзяна.

Законопроект, за который проголосовали 407 законодателей при одном против, требует от президента США осудить злоупотребления и репрессии в отношении мусульманских нацменьшинств, в частности, уйгуров, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.

Документ предусматривает введение санкций против высокопоставленных китайских чиновников, в том числе против члена политбюро ЦК Компартии Китая, секретаря комитета КПК СУАР Чэнь Цюаньго.

В сентябре аналогичный законопроект был одобрен Сенатом. Теперь в случае согласования документа обеими патами Конгресса, он, чтобы приобрести статус закона, должен быть подписан президентом.

Пекин решительно отвергает выдвигаемые обвинения в нарушении прав человека в Синьцзяне и рассматривает даваемые США оценки ситуации в СУАР как грубое вмешательство во внутренние дела Китая.

Ранее принятый США закон "О правах человека и демократии в Гонконге" уже вызвал крайне негативную реакцию в Пекине. В качестве ответной меры Китай запретил заходы в Гонконг американских военных кораблей.

Принятие закона по Синьцзяну станет новым витком обострения отношений между двумя станами, и может оказать серьезное негативное влияние на китайско-американские переговоры по торговле, считают наблюдатели.

Накануне главный редактор китайского издания Global Times Ху Сицзинь написал в своем твиттере, что Китай может ввести запрет на посещение СУАР всеми обладателями американских дипломатических паспортов.

Он также сообщил, что Китай рассматривает вопрос о введении визовых ограничений для американских чиновников и законодателей, которые допускают "одиозные заявления" по ситуации в Синьцзяне.

Это, по его словам, будет ответом на законопроект по Синьцзяну, который готовится американским Конгрессом.