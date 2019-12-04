Москва сообщила о давлении США на Сербию из-за российских систем "Панцирь-С"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Сербские власти принимали решение о приобретении российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) "Панцирь-С" в условиях санкционного давления со стороны США, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

"Мы узнали, что за поставки "Панцирей" американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999-го года (бомбардировки Югославии силами НАТО - ИФ) научили их, что себя надо защищать", - сказал Борисов в среду журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Вице-премьер также рассказал, что Сербия изучает вопрос приобретения российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 "Триумф". "У нас были совместные учения, мы привозили "Панцири" и С-400. Высоко оценили технику, будут в планах рассматривать приобретение", - сказал Борисов, отвечая на вопрос "Интерфакса".

На уточняющий вопрос о перспективах продажи систем С-400 в кредит, он сказал: "Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет". Борисов также отметил, что тема поставок С-400 не обсуждалась на переговорах президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича в среду.

Российские "Панцири" для Сербии

О наличии контракта на поставку Сербии российских комплексов ПВО "Панцирь-С" Борисов сообщал в октябре. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал журналистам Борисов 19 октября в Белграде, отвечая на вопрос "Интерфакса", есть ли у России соответствующий контракт.

О том, что Сербия получит от России по контракту комплексы ПВО ближнего действия "Панцирь-С", ранее "Интерфаксу" сообщил источник в Белграде. "Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта", - сказал собеседник агентства.

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

ЗРПК "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

Российский "Триумф"

ЗРС С-400 "Триумф" (производитель АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

В нынешнем году Россия поставила системы С-400 Турции. В начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии ЗРС С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400.