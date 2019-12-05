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Первый зампред КГБ Белоруссии стал главой администрации Лукашенко

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя КГБ Белоруссии Игорь Сергеенко назначен новым главой администрации президента республики, сообщает в четверг госагентство БелТА.

Заместителем главы администрации президент Александр Лукашенко назначил Ольгу Чуприс.

Работавшие прежде на этих должностях займутся парламентской деятельностью. Теперь уже бывшая глава президентской администрации Наталья Кочанова будет направлена в Совет Республики (верхняя палата белорусского парламента) по президентской квоте. Ее экс-зам Валерий Мицкевич был избран в состав Палаты представителей седьмого созыва (нижней палаты белорусского парламента).

Генерал-майор Игорь Сергеенко - первый заместитель председателя КГБ Белоруссии. Доктор юридических наук, профессор Ольга Чуприс работает в Белорусском государственном университете (БГУ) на посту проректора по учебной работе и образовательным инновациям.

Кочанова занимала пост главы администрации президента с декабря 2016 года.

Игорь Сергеенко КГБ Белоруссия Александр Лукашенко Ольга Чуприс Наталья Кочанова Валерий Мицкевич

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