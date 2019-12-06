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Песков не стал комментировать идею Зеленского о "муниципальной страже" в Донбассе

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле узнали об идее президента Украины Владимира Зеленского предложить на встрече в "нормандском формате" создание так называемой "муниципальной стражи" из сообщений СМИ, предметное обсуждение будет на самом саммите, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы вместе с вами узнали из сообщений СМИ. Поэтому сейчас комментировать не считаем возможным", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать соответствующую идею украинского президента.

"Будет понедельник. Будет встреча "четверки". Будет предметное и профессиональное обсуждение. По итогам можно будет что-то говорить", - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о намерении предложить на встрече в "нормандском формате" идею создания на территории Донбасса так называемой "муниципальной стражи", состоящей из представителей Украины, ОБСЕ и самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

Украина Донбасс Дмитрий Песков

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