Житель Донецка осужден на 17 лет за шпионаж в пользу Украины

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Житель Донецка получил 17 лет колонии строгого режима за сотрудничество с украинскими спецслужбами, сообщается на сайте Генпрокуратуры самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

"Житель Донецка (. . .) с целью беспрепятственного пересечения контрольно-пропускного пункта въезда-выезда "Марьинка" для осуществления частных перевозок и доставки посылок с Украины с сентября 2017 по сентябрь 2018 года по заданию сотрудника иностранной разведки (СБУ) осуществлял террористическую и шпионскую деятельность на территории ДНР", - говорится в сообщении.

"Подозреваемый четко осознавал, что задачи, поставленные ему СБУ, направлены на причинение ущерба общественной безопасности ДНР", - отмечают в Генпрокуратуре.

Решением Апелляционной палаты Верховного суда ДНР мужчина приговорен к 17 годам колонии строгого режима.